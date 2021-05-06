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В МИД Украины считают, что Россия может аннексировать Азовское море

Дмитрий Кулеба обвинил Россию в усилении присутствия и разрушении торговых путей на Азове.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Российские власти усиливают свое присутствие в акватории Азовского моря с целью взять его под контроль, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN, обнародованном в ночь на четверг, 6 мая.
"Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и разрушает торговые пути", - сообщил министр.

Кулеба назвал так называемые военные учения РФ отработкой возможных действий против Украины.

"По крайней мере, на данный момент они (власти России - ред.) признали, что это они, но утверждают, что просто проводят учения. Но даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, в апреле РФ перекрыла Керченский пролив для военных и государственных судов Украины и третьих стран. Такое решение Кремля встревожило Евросоюз, а НАТО, в свою очередь, призвало Россию прекратить эскалацию на Азове.
korrespondent.net
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