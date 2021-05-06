Проект новой Конституции будет вынесен на общественное обсуждение

"Для Конституционной комиссии предусмотрен механизм обратной связи. Выработанный проект будет выноситься на всенародное обсуждение. У граждан будет возможность определить, насколько он соответствует социальному запросу", - сказала Речиц, цитирует smartpress.by





Как сообщалось, в Беларуси создана конституционная комиссия, которая до 1 августа должна представить предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.



