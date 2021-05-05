Генпрокурор Германии намерен изучить дело в течение месяца

От имени десятерых потерпевших во время избирательной кампании граждан Беларуси, Польши, Швейцарии и Израиля, адвокаты предъявили обвинения белорусским чиновникам, в том числе Александру Лукашенко, в преступлениях против человечности – согласно международному уголовному кодексу.





Универсальная юрисдикция – это международная процедура, позволяющая привлекать к ответственности за незаконные задержания, пытки, похищения и убийства людей, совершенные в другой стране, пишет belsat.eu





По словам адвоката Роланда Краузе в течение месяца генеральный прокурор Германии намерен изучить дело, после чего начнется судебная процедура.





Ранее заявления о преступлениях против человечности по жалобам граждан Беларуси начали рассматривать прокуратуры Литвы и Чехии. Первым же заявление против белорусского режима подал белорус Максим Хорошин, который сейчас живет в Литве.









В Чехии и Польше подготовлен уже десяток заявлений от белорусов, рассказывает советник Светланы Тихановской Александр Добровольский. В Литве уже 17 человек подали соответствующие документы и еще два десятка заявлений готовятся командой фонда «Байсол».





По информации белорусской прокуратуры, против белорусов после выборов завели уже более 3 тысяч уголовных дел, а более двух тысяч заявлений о насилии со стороны силовиков и убийствах мирных протестующих остаются без рассмотрения.







