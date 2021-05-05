



По поводу отказа в регистрации пророссийской партии «Союз» политолог в комментарии Радыё Свабода отметил, что таким образом Александр Лукашенко продемонстрировал, что не потерпит вмешательства России во внутриполитические дела и по-прежнему остается «единственным» пророссийским политиком в Беларуси.





Сивицкий напомнил о планах одного из управлений Администрации президента РФ по созданию в нашей стране нескольких пророссийских партий. По словам политолога, эти партии могли бы представлять разный идеологический спектр и поэтому в план могла вписаться и партия Виктора Бабарико.





Возможно, в том числе поэтому правитель Беларуси так жестко обошелся с банкиром.





По мнению Сивицкого, с недавних пор Кремль осознал, что он не сможет заставить Лукашенко начать конституционную реформу мягкими инструментами – политико-дипломатическими.





– Сейчас Кремль ищет другие инструменты влияния. Моя гипотеза заключается в том, что они будут более жесткими, будут включены определенные экономические инструменты, – сказал Сивицкий.





В этом контексте он считает «очень интересной» историю с использованием Россией американских санкций против белорусских предприятий как повода для приостановки поставок нефти на «Нафтан».





Но, как считает политолог, Лукашенко не собирается полностью сдавать суверенитет Беларуси, т.к. видит в нем «ресурс своей власти и монополию на насилие».