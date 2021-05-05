Лукашенко показал Додону свое "золотое дно"

Александр Лукашенко провел неформальную встречу с председателем партии социалистов Республики Молдова, бывшим президентом страны Игорем Додоном, сообщает пресс-служба белорусского лидера.





Визит делегации парламента Молдовы в Минск проходит с 5 по 7 мая. В белорусскую столицу также прибыл экс-президент Игорь Додон. Лукашенко встретился с бывшим коллегой в своей загородной резиденции.



"Золотое дно"





Лукашенко заметил, что нечасто приглашает зарубежных гостей к себе домой. "У меня не принято приглашать домой. Думаю, может, не понравится", - сказал он и добавил, что иногда все же принимает здесь гостей, например, лидеров России и Китая.





"Ты же читал, наверное, про мое "золотое дно" и дворцы...Тебе, думаю, покажу "золотое дно", - пошутил Лукашенко.

Додон в свою очередь сказал, что "эти глупости" не читает.





Лукашенко рассказал Додону про свое хозяйство. "Там у меня целая ферма - лошади, кролики, страусы… И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу 37 га земли. Не моих, а местного кооператива", - сказал белорусский лидер.









" Вы показали пример"





"Молодец, что приехал! Не приехать не мог. Потому что, действительно, в свое время ты уже настолько завязался тут с хорошими общими белорусско-молдавскими делами. Особенно в гуманитарном плане", - сказал Лукашенко и обратил внимание, что приезд Додона пришелся на праздничные дни.





В свою очередь, экс-президент Молдовы поблагодарил белорусского президента за возможность "встретиться, пообщаться, обменяться опытом и мнениями о том, что происходит в мире".





"Мы видим, что очень непросто и в нашем регионе. У вас было непросто, но у вас уже вроде бы успокоилось", - сказал он.





"Хорошо, что удержали ситуацию", - добавил Додон.





"Как я мог не удержать?" - сказал в ответ Лукашенко.





Глава белорусского государства отметил: "Я же понимал, что и в Молдове это пригодится".





"Оно готовилось и у нас. И сейчас тоже готовится. У нас выборы досрочные (в парламент - Sputnik), думаю, они снова попытаются. Но вы показали пример", - сказал Додон.





Лукашенко подчеркнул, что нужно уважать самих себя и жестко отстаивать свои интересы. "Хоть мы и небольшие, но и не карликовые. У нас люди, народ, которые должны в конце концов уважать сами себя. Народ должен жить как следует, обеспечить эту жизнь", - сказал глава государства.





В то же время, по его словам, необходимо быть начеку. Лукашенко признался, что "мы этого не ждали (…) вообще на ровном месте"





"Это и хорошо. Если бы у нас были эти противоречия - между богатством и бедностью пропасть, если бы у нас олигархат правил в стране, никто бы никогда здесь ситуацию не удержал при таком внешнем давлении", - подчеркнул он.





Войны не хотим, но отвечать надо





Президент Беларуси затронул и тему санкций против Минска. По его словам, "надо им отвечать".





"Мы не хотим никакой экономической войны. Они все (европейцы): санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить?" – задался вопросом Лукашенко.





Если европейцы хотят возить свои товары в Россию и Китай через Средиземное море – пусть возят, заметил Лукашенко.





"Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели играть на этом "фортепиано". Во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе. Но европейцам чего неймется? Они-то реально видят, что происходит", - продолжил Лукашенко.





В ответ Додон отметил: "Двойные стандарты".





"Я вот сегодня министру иностранных дел поручил, премьер-министру, спецслужбам: доведите до них реальные факты и перспективы, если вы возьметесь за оружие санкций… Европейцам (доведите - Sputnik). Подчеркиваю: мы вынуждены будем отвечать, чтобы нашему народу не стыдно было, что у них есть такое руководство", - сказал Лукашенко.





Ребята, остановитесь!





Отдельно Лукашенко в ходе беседы затронул тему попытки госпереворота и покушения на семью Лукашенко.





"Эти мерзавцы не понимают ничего. Мы просто их предупреждаем: ребята, остановитесь! Ничего у них не получится. Ну а получится, - будет еще хуже для их спонсоров", - выразил мнение Лукашенко.





"Слушай, они хотят убрать, убить президента и думают, что народ тут аплодировать им будет? Да не будет! Изберут еще жестче человека. И о Беларуси они забудут навсегда. Мы им это напоминаем просто этим самым", - добавил он.





По его словам, "они уже перешли красную линию", но как только подойдут "к вершине", получат "очень сильный отпор". "Ну, может, одумаются, кто его знает", - сказал Лукашенко.





Президент заметил, что бог все видит – он расставит все по своим местам, пишет Sputnik.















