В Беларуси признаны политзаключенными еще шесть человек









Политзаключенными признаны Михаил Фираго, Вячеслав Попов, Виталий Шитиков, Валентин Колба, Вадим Чепелевич, Игорь Горченюк. Они были осуждены к лишению свободы по статьям 293 (Массовые беспорядки) и 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса.





Михаил Фираго был осужден на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его обвиняют в блокировании транспорта в Минске 10 августа. Мужчине вынесли приговор 24 декабря.





Виталия Шитикова осудили на два года «химии» в Новополоцке 21 января. Обвинение утверждает, что 10 августа в Новополоцке он шел впереди группы граждан, на запрещающий сигнал светофора, перекрывал движение транспорта, громко кричал: «Жыве Беларусь!», «Позор», «Уходи!», аплодировал, нецензурно выражался в сторону представителей правоохранительных органов.





Тренера футбольной школы «Динамо-Брест» Вадима Чепелевича задержали в середине марта за августовские протесты в Бресте.





Правозащитники расценивают приговоры этим людям как «политическое преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь».





По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», политзаключенными в Беларуси признаны 369 человек.



