+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Соратник Ельцина рассказал об отказе от сделки с Украиной по Крыму

Ельцину предлагали заключить с Украиной сделку по Крыму, но он отказался Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы полуостров в обмен на газ.


Бывший президент России Борис Ельцин отказался заключить сделку с Украиной по Крыму. Об этом рассказал его соратник, экс-вице-премьер РФ Михаил Полторанин в интервью Дмитрию Гордону.
 
По его словам, Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы полуостров, а Украина взамен бесплатно бы получала газ в течение десяти лет. При этом регион стал бы автономией, открытой для обеих стран, пишет korrespondent.net. 

"Это была хорошая сделка... Ельцин не захотел. Он говорит: "Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот", - сказал Полторанин.
 
Напомним, в конце прошлого года в России опубликовали видеозапись с интервью Ельцина, в котором он вспоминает период распада Советского союза.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]