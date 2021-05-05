Соратник Ельцина рассказал об отказе от сделки с Украиной по Крыму





Бывший президент России Борис Ельцин отказался заключить сделку с Украиной по Крыму. Об этом рассказал его соратник, экс-вице-премьер РФ Михаил Полторанин в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы полуостров, а Украина взамен бесплатно бы получала газ в течение десяти лет. При этом регион стал бы автономией, открытой для обеих стран, пишет korrespondent.net.





"Это была хорошая сделка... Ельцин не захотел. Он говорит: "Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот", - сказал Полторанин.

Напомним, в конце прошлого года в России опубликовали видеозапись с интервью Ельцина, в котором он вспоминает период распада Советского союза.