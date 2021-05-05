+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Венесуэла стягивает резервные войска на границу с Колумбией

Вооруженные люди, принадлежащие группировке FARC, периодически пересекают границу с Венесуэлой и берут под контроль жизнь местных общин.

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Венесуэла стягивает резервные силы национальной гвардии в район границы с Колумбии, после того как там активизировались отряды FARC.

Об этом сообщает Военный осведомитель, пишет Фокус.

FARC – марксистская группировка, которая на протяжении многих лет терроризировала местных жителей, угрожала жизням правозащитников и общественных лидеров, вербовала детей для участия в вооруженных конфликтах.


 
Колумбия, венесуэла, Граница, FARC

В 2016 году отряды FARC были официально распущены, когда правительство Колумбии и вооруженная группировка подписали мирное соглашение. Однако в период пандемии Covid-19 конфликт возобновился. Вооруженные люди периодически пересекают границу с Венесуэлой и берут под контроль жизнь местных общин. 


Как сообщает издание Notimerica, по меньшей мере, пятеро венесуэльских солдат пострадали в новых столкновениях с FARC на границе с Колумбией. Напряженность между Каракасом и Боготой продолжает нарастать. По данным организации Fundaredes в приграничных с Венесуэлой районах Колумбии было зарегистрировано 99 убийств, 55 пропавших без вести и 28 вооруженных столкновений.


Напомним, с 2017 года в Колумбии начал действовать режим прекращения огня между регулярной армией и последней активной повстанческой группировкой в стране — "Армией национального освобождения" (ELN).
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]