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Меркель не ответила, собирается ли уйти на пенсию

Многолетний канцлер Германии Ангела Меркель, которая осенью уходит из политики, заявила в среду, 5 мая, что из-за пандемии у нее нет времени думать о своем будущем, но призналась, что хочет выспаться.


"Работа занимает все мое время, особенно в период пандемии коронавируса, поэтому мне абсолютно некогда думать о том, что я буду делать после. Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я потом хочу заниматься. Я буду рада этому, но пока что я с удовольствием делаю свою работу", - сказала Меркель на мероприятии, посвященном 76-летию освобождения Нидерландов от нацистской оккупации. 

В ответ на реплику модератора, что такой ответ означает, что о пенсии пока речь не идет, Меркель заявила: "Посмотрим".

Как известно, парламентские выборы в Германии состоятся в конце сентября, по их итогам будет назначено новое правительсво и новый канцлер.
 
Меркель занимает эту должность с 2005 года.
 
Основными претендентами на пост канцлера на данный момент являются союзник Меркель Армин Лашет и сопредседательница популярных "зеленых" Анналена Бербок.
Корреспондент
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