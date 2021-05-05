Российский суд принял иск Навального к Пескову





По ее словам, Навальный сможет участвовать в заседании в случае, если подаст соответствующее ходатайство, и если судья даст разрешение.





В интервью немецкому изданию Der Spiegel, опубликованном 1 октября 2020 года, Навальный напрямую обвинил Путина в своем отравлении. Песков назвал подобные обвинения "абсолютно безосновательными и недопустимыми" и заявил, что с оппозиционером "работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация".





Навальный подал в суд против Пескова в ноябре 2020 года. Оппозиционер потребовал признать не соответствующим действительности и порочащим честь заявление пресс-секретаря о том, что с Навальным работают "специалисты ЦРУ". Он также попросил суд обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте Кремля.





Суд дважды оставлял иски по этому заявлению без движения.





Сам Песков отказывался комментировать иск Навального. "Вы знаете, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду комментировать это и сейчас, когда это касается меня", – цитировал заявление Пескова журналистам в ноябре "Дождь".



