"Я думаю, это вопрос теоретический. Вопрос того, какой будет политика американской администрации, какое будет настроение, какое будет влияние Вашингтона на европейцев. Это не технический процесс, а политический. Будет политическое решение – в НАТО всех примут. Не будет политического решения – технически мы ничего не сможем решить. Технически нам будут постоянно придумывать новые барьеры. Я через это уже проходил", – отметил Саакашвили, отвечая на вопрос, сможет ли Украина присоединиться к НАТО, противостоя российской агрессии.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.





7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.





6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО "станет настоящим сигналом для РФ". Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.







