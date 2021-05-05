Саакашвили: Вступит ли Украина в НАТО, имея территориальные конфликты? Если будет политическое решение Вашингтона – ее примут
Украина может стать членом НАТО, даже несмотря на то, что часть территории страны оккупирована Россией. Такое мнение в интервью "Немецкой волне" выразил экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.
"Я думаю, это вопрос теоретический. Вопрос того, какой будет политика американской администрации, какое будет настроение, какое будет влияние Вашингтона на европейцев. Это не технический процесс, а политический. Будет политическое решение – в НАТО всех примут. Не будет политического решения – технически мы ничего не сможем решить. Технически нам будут постоянно придумывать новые барьеры. Я через это уже проходил", – отметил Саакашвили, отвечая на вопрос, сможет ли Украина присоединиться к НАТО, противостоя российской агрессии.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО "станет настоящим сигналом для РФ". Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
13:26 05/05/2021
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