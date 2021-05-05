Официальный представитель ЕС рассказал о том, почему пока не приняли четвертый пакет санкций
Четвертый пакет санкций против белорусских чиновников и силовиков будет принят «в ближайшее время». Почему его не подготовили к 10 мая, как планировалось ранее, TUT.BY спросил у официального представителя ЕС, пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано.
Напомним, накануне стало известно, что принятие четвертого пакета санкций против Беларуси откладывается до июня, хотя ранее речь шла про 10 мая. Причина, как писали СМИ, в том, что пакет документов просто не успели подготовить.
Петер Стано объясняет, почему не успели — между странами — членами ЕС идут дискуссии насчет того, кто из персоналий должен быть в санкционном списке и насколько санкции должны быть масштабными. Работа еще продолжается, и, по словам Стано, нет определенного срока, к которому санкции должны быть приняты и объявлены.
— Позвольте мне, прежде всего, подчеркнуть, что ЕС твердо стоит на стороне народа Беларуси. Именно поэтому мы не миримся с продолжающимися репрессиями и нарушениями основных свобод и прав человека граждан страны. Санкции будут подготовлены и окончательно утверждены после того, как завершатся дискуссии между странами — членами ЕС, и все страны-члены согласятся с их масштабом и всеми, кто должен быть подвергнут санкциям, а также после завершения всех необходимых процедур. Это процесс, который не имеет заранее установленной даты и всегда занимает некоторое время, поскольку все списки (равно решения о санкциях в отношении конкретных людей или организаций) должны иметь надежное юридическое обоснование, подкрепленное соответствующими доказательствами, и единогласное согласие по ним всех 27 государств — членов ЕС. Мы надеемся, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, — сказал TUT.BY Петер Стано.
В то же время Евросоюз, как подчеркнул его представитель, призывает власти Беларуси прекратить продолжающиеся репрессии и включиться в инклюзивный общенациональный диалог для поиска выхода из текущего кризиса, чтобы права народа были соблюдены, а его голос и выбор относительно руководства страной были услышаны.
13:20 05/05/2021
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