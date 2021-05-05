+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Александр Алесин: Что на практике означает лишение званий более 80 бывших силовиков

По бывшим силовикам, поддержавшим протест, власти нанесли болезненный удар, заявил «Белорусскому партизану» военный эксперт Александр Алесин.

Александр Алесин: Что на практике означает лишение званий более 80 бывших силовиков
– Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков, которые, по его мнению, «нагнетали протестные настроения». Что означает на практике лишение звания?

– Этим решением аннулируется вся выслуга бывших силовиков. Эти люди некоторое время находились в рядах органов внутренних дел, КГБ, Вооруженных сил и в соответствии со званием, которое они имели при выходе на пенсию или при уходе из силового ведомства, им полагалась пенсия определенного размера, льготы – возможность получать медицинские услуги в ведомственных учреждениях и т.д.
Трудно сказать, как теперь будут выглядеть их пенсии и социальный пакет. Соцзащита должна будет разбираться, как же с ними быть. Это очень серьезный удар.

– Есть ли разница, находился ли бывший силовик в запасе или в отставке на 2020 год? 

– В запасе находятся до определенного возраста. Допустим, старший лейтенант, насколько я знаю, числится в запасе до 50 лет. То есть этих людей указ коснется, т.к. за находящимися в запасе сохраняются воинские звания на случай возникновения призыва, военного положения.  
Кто же находился в отставке (не числился в запасе), то, полагаю, на них распространяться указ не будет. Но это люди преклонного возраста. Думаю, пенсии они уже не лишатся.

– Представим, что силовик 30-40 лет во время массовых протестов уволился из органов внутренних дел.

– Трудно говорить о тонкостях документа, который я не видел. Но можно предположить, что для этих людей из трудового стажа будет изыматься срок их нахождения в силовых ведомствах.
В целом это решение можно оценить так: государство дало правовое определение бывшим силовикам, которые поддержали протесты. Решено лишить их соответствующих льгот, привилегий, социального пакета. 
Юрий Кремнев, «Белорусский партизан»
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]