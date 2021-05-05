+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Тихановская: «Преступления режима не удастся спрятать в прошлом»

Народный лидер – о коллективном иске, поданном в прокуратуру Германии четырьмя немецкими адвокатами от имени десяти белорусов, о совершении Лукашенко преступлений против человечности.

Как отмечает пресс-служба Светланы Тихановской, законодательство Германии позволяет привлекать к ответственности по принципу универсальной юрисдикции за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах, пишет gazetaby.com

Ранее литовская генпрокуратура завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина. В Чехии и Польше подготовлены к подаче более 10 заявлений.

Дополняется, что в Литве уже подали документы 17 человек и готовятся к подаче еще 20 заявлений.

Для документации правонарушений уже запущены механизм ООН по расследованию и документированию преступлений против человечности в Беларуси, а также платформа для сбора доказательств нарушений прав человека в Беларуси.

– Я благодарю наших международных партнеров за помощь белорусам в отстаивании своих прав, – озвучила Светлана Тихановская. – Безнаказанности в Беларуси уже никогда не будет, и сегодняшняя новость – явный тому пример. Преступления режима не удастся спрятать в прошлом – их ждет честное правосудие в настоящем и будущем.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]