Тихановская: «Преступления режима не удастся спрятать в прошлом»

Как отмечает пресс-служба Светланы Тихановской, законодательство Германии позволяет привлекать к ответственности по принципу универсальной юрисдикции за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах, пише т gazetaby.com





Ранее литовская генпрокуратура завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина. В Чехии и Польше подготовлены к подаче более 10 заявлений.





Дополняется, что в Литве уже подали документы 17 человек и готовятся к подаче еще 20 заявлений.





Для документации правонарушений уже запущены механизм ООН по расследованию и документированию преступлений против человечности в Беларуси, а также платформа для сбора доказательств нарушений прав человека в Беларуси.





– Я благодарю наших международных партнеров за помощь белорусам в отстаивании своих прав, – озвучила Светлана Тихановская. – Безнаказанности в Беларуси уже никогда не будет, и сегодняшняя новость – явный тому пример. Преступления режима не удастся спрятать в прошлом – их ждет честное правосудие в настоящем и будущем.



