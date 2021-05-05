"Согласно материалам дела Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Артём Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры в среду.





В сообщении Генпрокуратуры сказано, что для достижения своих целей фигуранты дела "использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов".





"Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в сети интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году", - заявили в Генпрокуратуре.





По её данным, "Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики".

"Во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. После чего размещали видеосъемки с мероприятий в сети интернет, включая Youtube и Telegram-каналы, социальные сети", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации Генпрокуратуры, "Тихановский 27 мая 2020 года в Могилеве в целях воспрепятствования работе ЦИК во время видеотрансляции при участии Сакова и Попова высказал угрозы в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной". Речь шла о "проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома, нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище, ином ограничении ее законных прав".





В ходе обыска в садовом домике Тихановского в Гомельском районе обнаружены и изъяты более $900 тыс, пневматический пистолет и пневматический автомат. "Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях", - сказано в сообщении генеральной прокуратуры.





По её данным, "в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более Br3 млн".





На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше $2 млн.

После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу о том, что обвинение фигурантам "предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами". В надзором ведомстве полагают, что "избранная к обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу применена обоснованно, оснований для ее изменения или отмены не имеется".





Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их действиями.





Как сообщалось, Тихановскому, Сакову, Попову (модератору соцсетей "Страны для жизни", гражданину России) обвиняют по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 УК (организация массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес главы Центризбиркома; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти) .





Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков по ч.1 ст.293 УК.

Действия обвиняемых Игоря Лосика и Владимира Цыгановича квалифицированы по двум статьям (по ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130) разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.





Видеоблогер Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.





Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению правоохранителей, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".





Статкевича задержали 31 мая прошлого года в Минске по подозрению в "организации или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок".





Белорусские правозащитники признали Тихановского и Статкевича политическими заключенными.



