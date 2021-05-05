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"Действия властей - зверские". В Германии подали заявление о совершении Лукашенко «преступлений против человечности»

Немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру Германии, заявив о совершении Александром Лукашенко преступлений против человечности.

"Действия властей - зверские". В Германии подали заявление о совершении Лукашенко «преступлений против человечности»
фото из открытого доступа
 Как сообщает DW со ссылкой на немецкое агентство dpa, обращение было сделано от имени десяти белорусов.

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении белорусов на фоне мирных протесов, которые начались в стране после президентских выборов в августе прошлого года.

От имени десяти пострадавших от пыток белорусов они заявили в прокуратуру о преступлениях против человечности, совершенных Александром Лукашенко, пишет news.tut.by

Адвокаты подчеркнули, что в Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят правовые последствия чрезмерного применения силы и пыток задержанных граждан. В связи с этим они призвали Германию провести независимое расследование таких преступлений. При этом адвокаты сослались на так называемую универсальную юрисдикцию, предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

Адвокаты представляют интересы десяти белорусов

— Наши клиенты ожидают, что Германия и в случае Беларуси объявит себя сторонницей защиты универсальных прав человека, — заявили в интервью dpa юристы, представляющие интересы десяти жителей Беларуси.

По словам юристов, их клиенты пожаловались на телесные истязания, пытки лишением пищи и сна, оскорбления и унижения, вследствие чего здоровью всех их был нанесен серьезный вред. В частности, они сообщили о том, что им приходилось на протяжении многих часов стоять на коленях со связанными руками.

— В целом действия властей можно назвать только зверскими, — отметили адвокаты.

Напомним, это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что заявления от пострадавших были поданы в правоохранительные органы Чехии и Литвы.

В Польше прокуратура проводит расследование по фактам задержания и избиения задержанных в Минске 10 августа трех граждан Польши.

— Я хотел бы, чтобы разбирательство, начатое в Польше, касалось не только дней, когда мои клиенты находились за решеткой, но и последующих дней, недель и месяцев. Чтобы лица, ответственные за пытки, бесчеловечное отношение к задержанным, ответили за преступления против человечности в польском суде, а также в международном трибунале и были справедливо судимы. При этом чтобы к ответственности привлекли не только исполнителей, но и их руководство, а также тех, кто отдавал приказы, — заявил адвокат пострадавших.


Напомним, в Беларуси в ходе мирных протестов были арестованы и задержаны десятки тысяч человек. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. Ни одного уголовного дела по этим фактам так и не было возбуждено.
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