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Экс-чиновница Минкульта присоединилась к команде НАУ Павла Латушко

Бывшая начальница управления культуры и народного творчества Минкульта Наталья Задерковская стала членом команды так называемого Народного антикризисного управления, созданного оппозиционным политиком Павлом Латушко.

Фото: Гомель сегодня

Задерковская будет ответственной за культуру и национальное наследие. Ранее эту позицию занимала оперная певица Маргарита Левчук, которая, по сведениям НАУ, решила сосредоточится на творчестве.

«Наталья Задерковская – бывший начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси. Она участвовала в разработке Кодекса Республики Беларусь «О культуре», а также других законодательных и нормативных правовых актов в сфере культуры», - говорится в сообщении.
"Белорусский партизан"
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