"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о перспективах такой встречи в ходе поездки лидера США в Европу.





Ранее Белый дом сообщил, что Байден посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11 - 13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.



