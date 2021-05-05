+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне.

"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о перспективах такой встречи в ходе поездки лидера США в Европу.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11 - 13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.

В конце апреля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден считает важным напрямую контактировать с Путиным с целью попытаться сделать отношения между двумя странами более предсказуемыми, пишет interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]