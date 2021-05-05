Президент Таджикистана едет в Москву на 9 мая. А Лукашенко?









Информацию об этом передает РИА «Новости».





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать.





Говоря о возможном визите Александра Лукашенко в Москву на День Победы, Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы тот хотел бы присутствовать на параде. «Но вы знаете, что у нас все-таки союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, тут никаких проблем нет», – сказал представитель Кремля.