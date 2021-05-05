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Класковский: «Россказни про «ужас-ужас-ужас» высосаны из пальца»

Политический обозреватель Александр Класковский – о том, почему тема заговора вызывает не трепет, а сарказм.

Класковский: «Россказни про «ужас-ужас-ужас» высосаны из пальца»
Скриншот из фильма «Убить президента», телеканал СТВ
— Заявление Лукашенко о том, что на случай своей гибели он готовит декрет о передаче президентских полномочий Совету безопасности, наделало шуму и продолжает резонировать. 4 мая премьер Головченко попытался объяснить журналистам, для чего нужен анонсированный декрет о «коллективном президенте». Но получилось не слишком убедительно, — отмечает Александр Класковский.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и по тем основаниям, которые не заложены в действующей редакции конституции: это возможность физического устранения руководства страны», — сказал Головченко.

Да, но в статье 89 Конституции Беларуси мы находим исчерпывающую формулировку: «в случае вакансии должности президента» полномочия временно переходят к премьеру.

Вакансия же может появиться по любой из множества причин (умер естественной смертью, застрелен снайпером, подавился вишневой косточкой и т.д.), перечислить которые в основном законе просто немыслимо.

Раздувание же страстей вокруг «дела о госперевороте» выглядит абсолютно искусственным уже потому, что речь идет о заговоре, который, по сути, выращивался, как кристалл из раствора, в пробирке спецслужб.

Из самих же пропагандистских фильмов вытекает, что КГБ давно вел фигурантов (Зенковича, например, как минимум с августа прошлого года), держал их под колпаком, провоцировал на определенные высказывания и действия.

А поскольку этот сюжет развивался под полным контролем и при участии спецслужб, то белорусские власти, естественно, могли пресечь активность заговорщиков в любой момент.

Соответственно, реальной угрозы для жизни Лукашенко, устоев государства в этом случае не было априори. Мятежные генералы, батальоны, готовые выступить против режима, — все это было лабудой, дезой, которую агент «Иван» втюхивал группе противников режима, состоявшей в основном из дилетантов, этаких пикейных жилетов.

Таким образом, россказни про «ужас-ужас-ужас», который якобы реально грозил властной верхушке, высосаны из пальца. Вся эта история используется (и, вероятно, в значительной степени была сконструирована) сугубо для спекулятивного пиара. Который, однако, дает сильные побочные эффекты, работающие против властей.

Муссируя тему переворота, свержения режима, власти пытаются отвлечь внимание от той проблемы, что в стране нет нормальных выборов, сломан механизм ротации правящих элит. Но на самом деле только подчеркивают эту проблему.

Вообще властная верхушка и ее пропаганда явно заигрались в историю с заговором и нагнетание чрезвычайщины на этом фоне. В итоге то, что по замыслу должно вызывать трепет, вызывает у многих лишь сарказм.
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