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Трамп запустил свой сайт

Аккаунты Трампа были заблокированы в Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit и других социальных сетях.

Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп, чьи аккаунты в Twitter и других соцсетях заблокированы, запустил сайт donaldjtrump.com, на котором планирует общаться со своими сторонниками. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает Fox News. 

Ресурс называется From the Desk of Donald J. Trump (С рабочего стола Дональда Трампа). На нем бывший американский лидер собирается публиковать обращения к сторонникам.


На сайт уже перенесены недавние заявления экс-лидера. Пользователи сервиса могут делиться ими на собственных страницах в соцсетях, пишет telegraf.by

«Эта система позволит Трампу обращаться к своим последователям», — уточнил собеседник издания, добавив, что пока речь идет об одностороннем общении.

Напомним, Трампа начали блокировать в популярных соцсетях после того, как 6 января 2021 года многотысячная толпа сторонников политика устроила протесты в Вашингтоне против результатов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. 

Ранее американский портал Project Veritas опубликовал запись разговора с человеком, представившимся как сотрудник CNN, который рассказал о том, как телеканал «вел пропаганду» против экс-президента США Дональда Трампа и помогал его конкуренту Джо Байдену.
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