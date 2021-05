Трамп запустил свой сайт

Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп, чьи аккаунты в Twitter и других соцсетях заблокированы, запустил сайт donaldjtrump.com, на котором планирует общаться со своими сторонниками. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает Fox News.





Ресурс называется From the Desk of Donald J. Trump (С рабочего стола Дональда Трампа). На нем бывший американский лидер собирается публиковать обращения к сторонникам.









На сайт уже перенесены недавние заявления экс-лидера. Пользователи сервиса могут делиться ими на собственных страницах в соцсетях, пишет telegraf.by





«Эта система позволит Трампу обращаться к своим последователям», — уточнил собеседник издания, добавив, что пока речь идет об одностороннем общении.





Напомним, Трампа начали блокировать в популярных соцсетях после того, как 6 января 2021 года многотысячная толпа сторонников политика устроила протесты в Вашингтоне против результатов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден.





Ранее американский портал Project Veritas опубликовал запись разговора с человеком, представившимся как сотрудник CNN, который рассказал о том, как телеканал «вел пропаганду» против экс-президента США Дональда Трампа и помогал его конкуренту Джо Байдену.