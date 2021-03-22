Вячорка рассказал о переговорах в мае: «Со стороны режима желания нет, но мы продолжаем давить»
Штаб Светланы Тихановской назвал май месяцем, когда начнутся переговоры с Лукашенко. Посредниками приглашены Россия и западные страны.
Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. Фото: телеграм-канал @viacorka
Советник Тихановской Франак Вячорка рассказал, что со стороны режима нет желания, чтобы диалог быстро начался, сообщает «Наша Ніва».
Для посредничества в таком разговоре приглашались Россия и западные страны, пишет Белсат.
«Мы стремимся создать условия для начала диалога. Мы готовы разговаривать. Режим – нет. Нет желания со стороны режима, чтобы диалог быстро начался. Но мы приближаемся к этому. Конечно, планы немного сбила ситуация с «покушением» на Лукашенко, с обвинениями в терроризме», – подчеркнул Франак Вячорка.
Он также рассказал, что в ближайшие недели будет объявлено о нескольких мероприятиях, которые должны стать началом диалога: «Одно из них посвящено политической реформе в Беларуси, второе – новым выборам. И планируем большую конференцию на высоком уровне по выходу Беларуси из кризиса, с участием правительств и парламентов стран ЕС, США, Великобритании, туда будут приглашены представители режима и России».
По его Вячорки, в Минске уже сейчас работает иностранная медиаторская группа, которая ранее решала украинский кризис. Также продолжится давление посредством санкций США и ЕС, а белорусский вопрос обсудит Совет министров Евросоюза.
«Очень сильно поменялся контекст по сравнению с мартом. В любой момент ситуация может измениться. Репрессии и истерические заявления Лукашенко показывают, что никакого единства и монолитности внутри режима нет. И я хочу подчеркнуть, что никакие переговоры не начнутся, пока в тюрьмах находятся политзаключенные», – подчеркнул советник.
Франак Вячорка считает, что режим Лукашенко набирает как можно больше заложников, чтобы дороже их продать: «Удерживать систему с настолько закрученными гайками невозможно, плюс не самые лучшие тенденции в экономике. Также будем стремиться, чтобы не допустить торговли политзаключенными в обмен на снятие санкций».
О загадочных билетах в Минск для Вячорки и Тихановской советник сказал, что они были куплены еще до того, как Тихановской предъявили обвинение в терроризме: «Тем не менее хочу заверить, что в Беларусь мы обязательно вернемся».
Напомним, в марте Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке акта терроризма.
«Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались совершить взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», – рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.
МГМ/АА, belsat.eu
08:03 05/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение