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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Вячорка рассказал о переговорах в мае: «Со стороны режима желания нет, но мы продолжаем давить»

Штаб Светланы Тихановской назвал май месяцем, когда начнутся переговоры с Лукашенко. Посредниками приглашены Россия и западные страны.

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. Фото: телеграм-канал @viacorka

 Советник Тихановской Франак Вячорка рассказал, что со стороны режима нет желания, чтобы диалог быстро начался, сообщает «Наша Ніва».

Для посредничества в таком разговоре приглашались Россия и западные страны, пишет Белсат.

«Мы стремимся создать условия для начала диалога. Мы готовы разговаривать. Режим – нет. Нет желания со стороны режима, чтобы диалог быстро начался. Но мы приближаемся к этому. Конечно, планы немного сбила ситуация с «покушением» на Лукашенко, с обвинениями в терроризме», – подчеркнул Франак Вячорка.

Он также рассказал, что в ближайшие недели будет объявлено о нескольких мероприятиях, которые должны стать началом диалога: «Одно из них посвящено политической реформе в Беларуси, второе – новым выборам. И планируем большую конференцию на высоком уровне по выходу Беларуси из кризиса, с участием правительств и парламентов стран ЕС, США, Великобритании, туда будут приглашены представители режима и России».

По его Вячорки, в Минске уже сейчас работает иностранная медиаторская группа, которая ранее решала украинский кризис. Также продолжится давление посредством санкций США и ЕС, а белорусский вопрос обсудит Совет министров Евросоюза.

«Очень сильно поменялся контекст по сравнению с мартом. В любой момент ситуация может измениться. Репрессии и истерические заявления Лукашенко показывают, что никакого единства и монолитности внутри режима нет. И я хочу подчеркнуть, что никакие переговоры не начнутся, пока в тюрьмах находятся политзаключенные», – подчеркнул советник.

Франак Вячорка считает, что режим Лукашенко набирает как можно больше заложников, чтобы дороже их продать: «Удерживать систему с настолько закрученными гайками невозможно, плюс не самые лучшие тенденции в экономике. Также будем стремиться, чтобы не допустить торговли политзаключенными в обмен на снятие санкций».

О загадочных билетах в Минск для Вячорки и Тихановской советник сказал, что они были куплены еще до того, как Тихановской предъявили обвинение в терроризме: «Тем не менее хочу заверить, что в Беларусь мы обязательно вернемся».

Напомним, в марте Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке акта терроризма.

«Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались совершить взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», – рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.
МГМ/АА, belsat.eu
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