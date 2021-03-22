Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. Фото: телеграм-канал @viacorka





Советник Тихановской Франак Вячорка рассказал, что со стороны режима нет желания, чтобы диалог быстро начался, сообщает «Наша Ніва».





Для посредничества в таком разговоре приглашались Россия и западные страны, пишет Белсат.





«Мы стремимся создать условия для начала диалога. Мы готовы разговаривать. Режим – нет. Нет желания со стороны режима, чтобы диалог быстро начался. Но мы приближаемся к этому. Конечно, планы немного сбила ситуация с «покушением» на Лукашенко, с обвинениями в терроризме», – подчеркнул Франак Вячорка.





Он также рассказал, что в ближайшие недели будет объявлено о нескольких мероприятиях, которые должны стать началом диалога: «Одно из них посвящено политической реформе в Беларуси, второе – новым выборам. И планируем большую конференцию на высоком уровне по выходу Беларуси из кризиса, с участием правительств и парламентов стран ЕС, США, Великобритании, туда будут приглашены представители режима и России».





По его Вячорки, в Минске уже сейчас работает иностранная медиаторская группа, которая ранее решала украинский кризис. Также продолжится давление посредством санкций США и ЕС, а белорусский вопрос обсудит Совет министров Евросоюза.





«Очень сильно поменялся контекст по сравнению с мартом. В любой момент ситуация может измениться. Репрессии и истерические заявления Лукашенко показывают, что никакого единства и монолитности внутри режима нет. И я хочу подчеркнуть, что никакие переговоры не начнутся, пока в тюрьмах находятся политзаключенные», – подчеркнул советник.





Франак Вячорка считает, что режим Лукашенко набирает как можно больше заложников, чтобы дороже их продать: «Удерживать систему с настолько закрученными гайками невозможно, плюс не самые лучшие тенденции в экономике. Также будем стремиться, чтобы не допустить торговли политзаключенными в обмен на снятие санкций».





О загадочных билетах в Минск для Вячорки и Тихановской советник сказал, что они были куплены еще до того, как Тихановской предъявили обвинение в терроризме: «Тем не менее хочу заверить, что в Беларусь мы обязательно вернемся».





Напомним, в марте Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке акта терроризма.





«Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались совершить взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», – рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.







