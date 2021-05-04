+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Эксперт: История с партией «Союз» изначально отличалась преувеличениями

Эксперт российского Центра политических технологий им. Игоря Бунина Алексей Макаркин – об отказе в регистрации пророссийской партии «Союз».


– О создании «Союза» было объявлено еще прошлой осенью – вероятная регистрация партии рассматривалась наблюдателями как знак благодарности России со стороны Александра Лукашенко за помощь в борьбе с оппозицией, – пишет Макаркин. – Белорусский транзит вроде бы предполагает усиление роли парламента, хотя никаких решений по этому поводу нет.

Зато появились рассуждения по поводу того, что в парламенте будет пророссийская фракция, выступающая за «интеграцию республики в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности» (из программных положений партии).

А также считающая, что «только с Россией, с ее огромным военным потенциалом, Беларусь способна сохранить свой суверенитет». Это уже из высказываний лидера партии Сергея Луща, основателя объединения «Румол» («Русь молодая»), которое пропагандирует идеи славянского братства и союза Беларуси и России.

«Румол» проводит акции «Георгиевская лента», Международный фестиваль славянских боевых искусств и фестиваль здорового образа жизни «Славянский богатырь». Оппоненты Луща припоминали ему участие в нулевые годы в деятельности ультраправой языческой организации, где он якобы даже был волхвом.

Но представляется, что история с «Союзом» изначально отличалась преувеличениями.

Лущ для Беларуси – фигура весьма маргинальная. Видимо, поэтому белорусские власти и не мешали его раскрутке как пророссийского лидера. В России же к «Союзу» относились без особого пиетета.

В качестве почетных гостей на учредительный съезд партии в марте прибыли один депутат Госдумы – «единоросс» Дмитрий Белик от Севастополя – и пара соратников Захара Прилепина из бывшей донецкой команды Александра Захарченко (экс-советник Захарченко Александр Казаков и экс-министр связи ДНР Виктор Яценко). Сам Прилепин на съезде отсутствовал – равно как и «мироновские» депутаты Госдумы от «Справедливой России».

Таким образом набор гостей съезда не только отличался невысоким статусом и немногочисленностью, но еще и был не слишком приемлем для Лукашенко, который негативно относится к пророссийским проектам на Донбассе.

Вероятность того, что она станет центром притяжения для «ветеранов Донбасса», возможно, и стала основанием для того, что Минюст насчитал недостаточное число партийцев.
Источник: Салідарнасць
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]