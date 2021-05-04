Романчук: В Беларуси темные времена и рассвета пока не видно

Руководитель правительства Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.





«Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно», — заверил премьер-министр.





На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что ряд российских нефтяных компаний может отказаться от поставок нефти на «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций, которые были возобновлены против новополоцкого и еще 8 белорусских предприятий нефтехимии.

В том числе по этой причине продолжается дискуссия: а влияют ли западные санкции на действия белорусских властей и как?





UDF поинтересовался мнением экспертов на этот счет.





«Для россиян это удобный момент оказать давление на белорусские власти»





Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF отметил, что еще рано говорить о продолжении сотрудничества российских компаний с «Нафтаном».













«Американские санкции еще не вступили в силу. Информация от российских компаний еще не проверена, непонятно, будут ли санкции распространяться на партнеров белорусских компаний. Кроме слухов у нас нет официальных заявлений со стороны министерства энергетики России, ни премьер-министра РФ, ни других», – сказал Романчук.





По его мнению, Москва может использовать возникшую ситуацию для того, чтобы заполучить полный контроль над белорусской нефтепереработкой.





«Сейчас удобный момент оказать давление на белорусские власти: мол, вы нам передадите предприятия, и мы найдем выход из ситуации», – отметил Романчук.





Что касается в целом западных санкций, то экономист считает, что «эффект от них пока прямо противоположный заявляемому».





«Пока мы наблюдаем обратное: чем больше санкций, тем больше давление на гражданское общество. Собственно, эту позицию белорусских властей открыто озвучил Макей», – напомнил Романчук.





Месяц назад руководитель МИД сказал:





«Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать. И это будет, я считаю, абсолютно обоснованно в данной ситуации».





Романчук добавил:





«Для Беларуси наступил постмодернистский 1937 год – с 35 тысячами репрессированных и под 400 человек политзаключенными. Не знаю, самое ли это темное время накануне рассвета, но рассвета не видно. В ответ на санкции власти жестко реагируют. Идет игра в смотрелки: кто кого пересмотрит».





Экономист также отметил, что экономические санкции против белорусских предприятий не последовательны и не системны.





«В черный список ЕС попали частные компании, которых и внутри Беларуси щемят, и теперь Евросоюз будет щемить», – сказал Романчук.





«Чем злее будут страны Запада, тем сильнее Беларусь будет привязываться к России»





Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что, по его мнению, санкции оказывают воздействие на белорусские власти.









Он считает, что, во-первых, репрессии в стране были бы еще более жесткими, если бы мировому сообществу вообще не было бы дела до Беларуси.





«Во-вторых, можно вспомнить события десятилетней давности. После президентских выборов-2010 и репрессий власть вынуждена была реагировать и отпускала политзаключенных, политических заложников под отмену санкций», – сказал Корнеенко.





Вместе с тем он признал, что сегодня ситуация несколько иная.





«Действующая власть держится исключительно благодаря поддержке Москвы. И чем злее будут страны Запада, тем сильнее Беларусь будет привязываться к России», – считает Корнеенко.





По его мнению, со стороны власти «идет подмена понятий».





«Они обвиняют злобных американцев в принятии этих санкций. Но это нормальная реакция здравомыслящих политиков на события внутри Беларуси, по-иному они поступить не могут», – отметил Корнеенко.

Белорусские власти обвиняют западные страны во вмешательстве во внутренние дела, а в ответ на санкции запретили ввоз в Беларусь товаров от Škoda, Nivea и Liqui Moly. Но по мнению эксперта, эти действия не будут иметь эффекта.





«Это как пугать ежа голым задом», – сказал Корнеенко.







