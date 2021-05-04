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Быковский: Лукашенко говорил об иностранных агентах как о свершившемся факте

Нелояльным политическим партиям, общественным организациям и СМИ грозит неперерегистрация.

Быковский: Лукашенко говорил об иностранных агентах как о свершившемся факте
Сегодня Лукашенко обрушился на Евросоюз, который «усердствует» с санкциями. Он уже и ответ приготовил «мерзавцам европейцам и американцам»:

"Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Я поручал Главе Администрации, вы Сергеенко передайте, что я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации, - напомнил президент. - А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно - они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают - хорошо, будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании - в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы". 

На западные санкции Лукашенко ответит зачисткой политического, общественного и медийного поля. Как это будет происходить? «Белорусский партизан» побеседовал с медиаэкспертом Павлюком Быковским.

-Об ужесточении контроля за гуманитарной помощью – а под ней в Беларуси понимается любая иностранная безвозмездная помощь, переводы денег в страну. В Беларуси на сегодняшний лень гуманитарная помощь достаточно серьезно регулируется: существуют сферы, в которых гуманитарная помощь вообще не может использоваться – это политика, это средства массовой информации. Для некоммерческих организаций или физических лиц для получения такой помощи ее необходимо зарегистрировать в Департаменте по гуманитарной помощи при Управлении делами президента. Предусмотрена довольно серьезная процедура регистрации; есть направления, по которым можно зарегистрировать гуманитарную помощь, и направления, по которым это невозможно. Довольно сложно представить себе, какие ограничения еще можно придумать. Но у нас уже был прецедент, когда нельзя было использовать перевод, который из-за границы внук переводит бабушке. Или нечто в таком же духе. Это произошло в 2011 году, но от этой практики довольно быстро отказались, поскольку это затрагивало очень многих людей и эти переводы явно не были связаны с политикой, не были связаны с борьбой за власть.

Второй момент. Лукашенко проговаривается про неких «иностранных агентов». 
Однако в Беларуси нет закона об иностранных агентах, хотя подобный документ существует в России. Поэтому высказывания ряда комментаторов, которые с экрана гостелевидения заявляли про необходимость закона об иноагентах, наверное, получают подтверждение – Лукашенко говорит об этом уже как о чем-то существующем. Значит, такой закон вот-вот появится. Как он будет работать, я не знаю.

Следующий момент касается перерегистрации некоммерческих организаций и средств массовой информации.  Это новость, поскольку раньше об этом речи не шло. Еще осенью прошлого года Лукашенко говорил, что надо перерегистрировать политические партии, и Министерство юстиции, наверное, уже работает над этим параллельно с законодательством о политических партиях. А прямого требования о перерегистрации общественных организаций раньше не звучало. 

Что касается средств массовой информации, то сложилась новая ситуация. С одной стороны, недавно введен в действие новый закон о СМИ, в котором власть очень сильно изменила ситуацию, в том числе изменила требования к учредителям СМИ. Это может стать формальным основанием для перерегистрации СМИ. А с другой стороны, политические партии, общественные организации и средства массовой информации пропустят через фильтр, который определит, кому существовать дальше, а чье существование является нежелательным. 

-Какие СМИ 

-Под перерегистрацию подпадут все СМИ, в том числе и государственные. Другой вопрос, для государственных СМИ перерегистрация не составит никакого труда, а для всех остальных станет сложным испытанием, поскольку всегда можно найти нарушение устава у некоммерческих организаций, а у СМИ без труда можно обнаружить нарушения неких требований законодательства. Или люди, которые выступают учредителями, не соответствуют критериям. Или руководство редакции не соответствует критериям. 

-Как сильно перерегистрация повлияет на независимые СМИ, которые и так можно пересчитать на пальцах двух рук?

-Трудно оценить, поскольку мы не знаем критериев, по которым будем проходить эта перерегистрация. У нас есть традиционные независимые СМИ (печатные) в регионах, есть в Минске, есть сложности с их распространением, но они существуют. Есть издания, которые изначально являлись интернет-изданиями, - коснется ли их перерегистрация? Некоторые из них были зарегистрированы в качестве СМИ. Будет ли это влиять на возможности ведения медиа-бизнеса – не знаю, потому что рекламу собирать имеют пока только СМИ и подписку можно получить только на СМИ. Если в этой сфере будет что-то меняться, нужно смотреть – что конкретно. 

С некоммерческими организациями может случиться та же история: у нас есть довольно много официальных организаций, которые явно не связаны с политикой. Но с другой стороны, в  2020 году некоторые из них тоже ходили на марши. Участвовали в протестах, поэтому могли попасть с список нелояльных.

Все эти действия государство будет осуществлять как рутинную административную деятельность, но подтекст «кто нелоялен – тот не будет зарегистрирован», скорее всего, будет читаться явно.
Источник: Юрий Кремнев, Белорусский партизан
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