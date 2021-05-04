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Москва пытается пользоваться позицией Минска

Москва ждет, что Минск предпримет реальные шаги по более тесному вовлечению России в защиту Беларуси от посягательств США.

Москва пытается пользоваться позицией Минска
На минувшей неделе российский нефтесектор через анонимные источники публично пригрозил Беларуси остановкой поставок на НПЗ «Нафтан» с 3 июня. Кроме того – раз уж, как заявляют представители белорусского режима, США на самом высоком уровне пытается устроить в Беларуси госпереворот – Россия ожидает, что Беларусь прервет отношения с США, страной, которая якобы настойчиво пытается подорвать беларускую государственность, пишет Belarus in focus.

Российские медиа и эксперты очень серьезно отнеслись к разоблачению американского заговора против Лукашенко. После слов Владимира Путина о том, что Беларусь фактически некому защитить кроме России от государственного переворота, убийства президента и кибератак на энергосистему, пресс-секретарь Песков также подтвердил позицию России по всем этим вопросам. Вслед за белору сскими властями Песков прямо назвал США организатором заговора.

Выпущенный белорусскими госмедиа фильм о заговоре придал убедительности этим позициям. Коль скоро США предприняли одну неудачную попытку заговора, то совершенно резонно ожидать новых, более серьезно подготовленных.

Теперь Россия ждет, что в этой безвыходной ситуации слова претворятся в действия, и Минск предпримет реальные шаги по более тесному вовлечению России в защиту Беларуси от посягательств США в части военной, внутренней и кибер-безопасности. Что означает дополнительное увеличение контроля России за армией, спецслужбами и энергосистемой Беларуси.

Отдельно у России развивается своя дипломатическая/визовая война с США. На фоне попыток США устранить Лукашенко и заключении соглашения о взаимном признании виз, в России считают очевидным, что Беларусь должна как минимум исключить США из списка стран, для которых действует безвизовый въезд в Беларусь.

В ожидании введения американских санкций российские медиа распространили информацию, что российские кампании готовят приостановку поставок нефти на НПЗ «Нафтан». Эта угроза – симптом того, что российские нефтекомпании считают, что в безвыходной ситуации прежние условия поставок нефти в Беларусь должны быть заменены на более выгодные для российских компаний, пишет thinktanks.by.
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