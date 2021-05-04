Фото: "Гомельская правда"





Юрия Власова суд приговорил к 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяну Каневскую — к 6 годам колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина — к 6 годам колонии усиленного режима. Именно такие сроки запрашивал прокурор.





Журналистов независимых СМИ на приговор не пустили, мотивировав это тем, что в зале заседаний нет свободных мест: их заняли представители госСМИ.





В чем их обвиняли?

Напомним, в марте СК рассказывал, что доверенные лица Светланы Тихановской якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле. Для осуществления плана они искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. А потом якобы с целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. В качестве доказательств СК публиковал видеозапись на которой, по версии ведомства, обвиняемые с участием Тихановской «обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».





Видео длится 3 минуты 16 секунд и состоит из обрезанных реплик его участников. Нарезку СК снабдило расшифровкой.





«Значит, люди готовы. Ну Гомель вы знаете. Он вообще такой протестный город, готовы вообще на кардинальные вещи: подходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета», — говорит один из людей на видео.





Следующая в нарезке короткая фраза звучит так: «Наша задача будет все-таки захват исполкома».





Ее прерывает другая, звучит уже мужской голос: «План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей».





Что это будут за люди на видео, не обсуждается.





Далее женский голос обращается, по-видимому, к Тихановской: «Вариант выборов, мы знаем, чем он закончится, и мы знаем ситуацию, что в любом случае, если это будет не девятого, не десятого, но пятнадцатого, точка невозврата уже есть — и ты будешь все-таки президентом».





Светлана отвечает: «Вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь? Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду».





В одном из аудиоотрывков мужской голос отмечает, что нужны мегафоны, комплекты раций и финанси вание.





«Не все готовы за просто так вот выйти. Ну нам нужен силовой блок. Чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти вперед и пострадать».





За столом вместе с Тихановской были глава штаба Светланы Мария Мороз, сейчас она находится в Вильнюсе, а также Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин. Последних четверых задержали еще до выборов с 6 по 8 августа, и предъявили обвинения в приготовлении к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК) и приготовлении к захвату зданий и сооружений (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 УК). Кроме этого, Власова обвинили еще и в публичном оскорблении представителя власти.





С самого начала процесса в зал заседаний не пускали практически никого, кроме родственников обвиняемых и госСМИ.





Алексей Каневский, сын политзаключенной Татьяны Каневской, который был на судебных заседаниях, рассказывал, что никто из обвиняемых не признал себя виновным.



