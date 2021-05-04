У премьера власть уводят из-под носа. Он не в обиде

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что планирует подписать декрет о полномочиях, которыми будет наделяться Совбез в случае чрезвычайной ситуации с президентом. В Конституции в свою очередь в таком случае предусмотрена передача полномочий премьер-министру республики. После подписания нового декрета президентом в Совете безопасности будет председательствовать премьер, но решения будут приниматься коллективно на основе тайного голосования.





Роман Головченко заверил, что участвовал в подготовке предложений по данному декрету, как член Совета безопасности наряду с другими.





"Какая будет окончательная версия редакции декрета, пока не знаю. Какое президент примет решение, такой он и будет. А решение надо принимать, потому что декрет рождается не на пустом месте", - считает он.





По его словам, все знают, что происходит вокруг Беларуси, "какие цели ставят недруги нашего государства - они выходят за рамки понимания моральных ценностей".





"Поэтому страна должна быть готова ко всему, к любому развитию ситуации. И президент, как глава государства, главнокомандующий, прекрасно это понимает", - констатировал Роман Головченко.





Физическое устранение руководства страны

Напомним, что по нынешней Конституции в случае чего исполнять обязанности президента должен премьер. Но Александру Лукашенко такое положение вдруг не понравилось.





"Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и по тем основаниям, которые не заложены в действующей редакции Конституции: это возможность физического устранения руководства страны", - уточнил глава правительства Беларуси.





Причем в проекте декрета расписано, как будет работать вертикаль власти во время внештатной ситуации, чтобы не утратить рычаги управления республикой и мобилизоваться для сохранения безопасности.





Комментируя информацию том, что премьер-министр затаил обиду на решение Александра Лукашенко передать свои полномочия Совбезу, Роман Головченко заявил, что эти размышления неуместны.





"Какие обиды? Я такое же должностное лицо, как и многие другие. Работаю в сфере, которая мне нравится, занимаюсь экономикой, благополучием граждан. Поэтому загадывать, что будет потом, - это, наверное, не мой удел. И я надеюсь и уверен, что этот декрет не будет активирован", - предположил он.





После чего еще раз отметил, что проект декрета создан на случай, смоделированный белорусским лидером, когда может сложиться внештатная ситуация. Важнее всего при этом обеспечи езопасность государства.





По словам премьера, руководство республики несет ответственность за настоящее и будущее страны. При этом чиновники работают в рамках своих полномочий. "Но если сложится угрожающая для нашей страны ситуация, то мы точно так же, коллективно и монолитно, будем исполнять наши обязанности", - пообещал он.





Кто входит в Совбез

Председателем Совета безопасности является глава государства. Постоянные члены СБ:





премьер-министр Роман Головченко

председатель Совета Республики Наталья Кочанова

председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко

глава Администрации президента Игорь Сергеенко

государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович

министр внутренних дел Иван Кубраков

министр обороны Виктор Хренин

председатель КГБ Иван Тертель