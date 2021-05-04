



- Последние же мерзавцы эти европейцы и американцы, они же ничем не помогли нам абсолютно! Хотя и ВОЗ и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то, и прочее. Ну не помогли – не надо. Не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию. Главное при этом: мы лечили и будем лечить своих людей. И дай бог чтобы эта проблема у нас была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется. И мы могли лечить людей, - заявил Лукашенко.





Напомним, что даже когда умирали люди, Лукашенко отказывался признать серьезность коронавируса и называл пандемию "психозом". Теперь он делает вид, что опять "виновата Америка".



