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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Мнение: «Неблагодарный народец будет искать виноватых не в Вашингтонском обкоме, а где поближе»

Телеграм-канал Письма к дочери – о последствиях американских санкций против белорусских предприятий нефтехимии.


– Неудивительно, что белорусские власти так забеспокоились вокруг западных санкций. Потому что когда конструкция так неустойчива, всякие внешние недобрые воздействия ей категорически противопоказаны. Особенно воздействия, последствия которых трудно предсказать. Как с «Нафтаном».

Вот кто бы мог подумать, что от американских санкций у него первым делом пересохнет российская нефть?

Премьер Головченко, правда, сказал, что с нефтью все штатно и она течет в соответствии с контрактами. И премьер Головченко, конечно, такой человек, которому трудно не верить. Но, если с нефтью все действительно хорошо, то хотелось бы все-таки услышать, как именно хорошо. Желательно с объемами поставок и конкретными поставщиками.

А ведь санкции американского Минфина еще толком не включились в работу. Потому что даже если с нефтью получится все порешать штатно, то потом надо же будет искать покупателей на бензин. И что-то мне кажется, что для покупателей в Великобритании и Голландии санкции американского Минфина окажутся более убедительным аргументом, чем экспортные кредиты белорусского «Банка развития».

Санкции и всякие экономические трудности не могут быть угрозой для власти, если между властью и народом существует взаимная симпатия. Потому что если такая симпатия существует, то из-за экономических трудностей народ только теснее сплотится вокруг власти против тех, кто своими санкциями вредит его благополучию.

А вот если вместо симпатии, совсем наоборот, присутствует некоторая неприязнь, то неблагодарный народец будет искать виноватых не в Вашингтонском обкоме, а где поближе.
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