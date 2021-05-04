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Эксперт: "Я говорил бы не о расширении влияния Москвы, а о его диверсификации"

Вряд ли за партией «Союз», которой белорусские власти отказали в регистрации, стоит Кремль, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Эксперт: "Я говорил бы не о расширении влияния Москвы, а о его диверсификации"
– Минюст отказал в регистрации партии «Союз», которая продвигает интеграционную повестку. Что это может означать?

– Я не придавал бы большого значения этому решению, т.к. сама по себе партия не очень серьезно выглядела. В ней нет влиятельных людей, а многие из членов оргкомитета имеют достаточно сомнительную репутацию. Вряд ли бы эта партия могла привлечь существенную часть электората.

Можно выделить два момента, почему власти могли отказать в регистрации «Союза». Первый наиболее очевидный: белорусские власти видят угрозы не только со стороны продемократических и прозападных сил. Они пытаются перестраховаться, чтобы и на пророссийском поле не появлялись организации, неподконтрольные им.

Второй момент: возможно в качестве пророссийской силы власти видят другую партию и поэтому решили не создавать ей конкурентов. К тому же пророссийских партий и сейчас хватает, возможно решили не усложнять ситуацию.

– Кого вы подразумеваете под существующими пророссийскими партиями?

– Республиканскую партию труда и справедливости, Коммунистическую партию. В меньшей степени «Белую Русь». Возможно, партия, которую создает Юрий Воскресенский, также будет иметь пророссийский характер.

– То есть вы не считаете, что за партией «Союз» может стоять Кремль?

– Нет, не думаю, что инициатива по созданию этой партии как-то связана с Кремлем. Наверное, если бы Москва занялась партийным строительством в Беларуси, это выглядело бы немножко по-другому – наблюдались бы более весомые фигуры, лучшая обеспеченность ресурсами. 

– Насколько, на ваш взгляд, может соответствовать действительности информация о том, что Москва рассчитывает на расширение своего влияния в Беларуси с помощью конституционной реформы и пророссийских партий в парламенте?

– Я говорил бы не о расширении влияния Москвы, а о его диверсификации, о том, чтобы сделать его более устойчивым. Россия заинтересована в сохранении контроля над Беларусью и если здесь будет проводится политическая реформа, то она, конечно, будет участвовать в процессе.

И без инициативы Кремля достаточно политических групп, которые будут стремиться привлечь к себе его внимание и поддержку. То есть процесс может идти не только сверху, но и снизу.

Если говорить о транзите власти, об уходе Лукашенко или его ослаблении, то для Москвы в этом есть определенные плюсы. Больше не будет лишь одного человека, с которым сложно договариваться и который может упереться. Наверное, более разнообразная олитическая система с существенной ролью партий даст России больше возможностей для политической игры.

Но есть в таком варианте и минусы. Демократизация системы может привести к улучшению отношений Беларуси с Западом. Надо понимать, что для Москвы в нынешней системе есть и плюсы: Лукашенко на Западе до конца никогда не примут, что сохраняет нашу страну в российской орбите.
Так что не факт, что Кремль будет продвигать в Беларуси конкретную политическую модель. Скорее, он будет реагировать на модель, которая будет складываться по решению белорусских властей. 

– Как думаете, что будет с регистрацией других новых партий? Например, партии Бабарико «Вместе» и партии Воскресенского «Демократический союз».

– Многое будет зависеть от дальнейшего развития внутриполитической ситуации. По логике «Демократический союз» должен быть зарегистрирован. Если эта партия с лояльными организаторами не будет зарегистрирована, то тогда вопрос, будет ли вообще развиваться партийное строительство в Беларуси.

Партию «Вместе» власти, скорее всего, не станут регистрировать. По крайней мере, с первого раза. Эта партия может стать серьезным субъектом на политической сцене, а о ее лояльности Лукашенко говорить не приходится.
«Белорусский партизан»
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