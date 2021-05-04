Дело Бабарико: стала известна возможная дата оглашения приговора

Громкой уголовный процесс, по которому проходят еще семь обвиняемых, среди которых есть бывшие заместители основного фигуранта дела, длится уже более двух месяцев. Уголовное дело по первой инстанции рассматривает коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси.





Будет ли суд отсматривать видеометариалы?





Приговор вступит в законную силу с момента его провозглашения, и так называемого "классического срока" но обжалования судебного решения не будет. Приговоры, определения, постановления Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат. Их можно обжаловать только в надзорном порядке после вступления в силу.





"Есть основания полагать, что приговор по этому делу может быть оглашен в июне-июле. Полагаю, что все будет зависеть от того, будут ли в суде смотреть видео показаний обвиняемых", – такое мнение высказал Sputnik информированный источник.





По его словам, если суд примет решение не смотреть видеоматериалы, которые находятся в деле, "то суд может и раньше удалиться в совещательную комнату для написания решения".





По словам собеседника агентства, судебное следствие уже "преодолело экватор", "еще нельзя говорить, что суд подходит к концу, но, что половина процесса уже пройдена, это точно", – сказал собеседник агентства.





Он полагает, что адвокаты уже начинают готовиться к прениям, обдумывают свое выступление в суде.





Не все свидетели допрошены





Как передает корреспондент Sputnik, во вторник в суде прокуроры продолжили читать материалы уголовного дела, вчера часть материалов, относящихся к коммерческой тайне, читали за закрытыми дверями.





Еще не допрошены все свидетели, но большая их часть уже дала показания в суде, на этом этапе суда в зал приходят только родственники и близкие обвиняемых.





Материалы дела оставляют 120 томов, все семь обвиняемых, за исключением основного фигуранта дела, признали вину, шесть заключили досудебное соглашение со следствием. В соответствии с законодательством, им не может быть назначено более семи с половиной лет лишения свободы - не больше половины максимального срока по статье за дачу взяток. Бабарико по данной статье грозит максимальный срок – до 15 лет лишения свободы.





В чем обвиняют фигурантов

По данным следствия КГБ, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядр прес пной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.





Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем.

Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание, свою вину в полном объеме он не признал.



