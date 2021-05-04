"Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси не будет готов к встрече министров иностранных дел 10 мая - возможно, к июньской встрече, когда Беларусь будет полноценным вопросом в повестке дня", - сообщил Джозвяк.





Правда, до сих пор неизвестно, пакет санкций предложит группа стран-членов ЕС или Европейская служба внешних связей.





Напомним, в конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что в отношении Беларуси будет подготовлен четвертый пакет санкций. По данным Джозвяка, работа над ним продолжается с начала марта.





В санкционном списке ЕС уже 84 физлица и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации выборов в Беларуси.