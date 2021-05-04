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Карбалевич: вопрос о регистрации партии "Союз" был тестом, маркером

Вопрос о регистрации пророссийской партии "Союз" "был определённым тестом, маркером, который определяет диапазон свободы рук [Александра] Лукашенко в российских объятиях", считает политический аналитик Валерий Карбалевич.



Как известно, Минюст Беларуси в регистрации новой партии отказал. "И тест показал, что в вопросах власти внутри страны эта свобода довольно значительная, — продолжает Карбалевич. — Также это значит, что влияние Москвы на процесс трансфера власти в Беларуси ограничено".

Политический аналитик подчёркивает, что "закончилась белорусско-российская идиллия, которая длилась с августа 2020 года". В "трудную минуту" российский президент Владимир Путин пришёл на помощь Лукашенко, а последний, видимо, "обещал Москве всё, что та пожелает" и "многое выполнил".

"Но как только зашла речь о влиянии России на внутреннюю политику Беларуси через рычаги, которые Лукашенко контролировать не может (то есть — пророссийскую партию), то вышел облом, — пишет Валерий Карбалевич. — Ведь это претензия на какой-то кусок власти. Этого Лукашенко допустить не может".
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