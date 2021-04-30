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Юрий Воскресенский: «Нужно менять полностью весь состав парламента»

Законопроект об амнистии, который подготовлен представителями информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил», был направлен в Палату представителей. «Народная воля» поинтересовалась реакцией депутатов.

Юрий Воскресенский: «Нужно менять полностью весь состав парламента»
Как уже сообщалось, в законопроекте предлагается амнистировать политзаключенных – к проекту прилагается список из 425 имен людей, которые сейчас находятся за решеткой. Среди них – отец и сын Виктор и Эдуард Бабарико, гражданская активистка Мария Колесникова, художник Алесь Пушкин и многие другие.

Мы обзвонили некоторых депутатов, в том числе и представителей комиссии по национальной безопасности, все ответили однозначно: законопроекта об амнистии в глаза не видели.

– Безусловно, мы направили этот законопроект всем 110 депутатам Палаты представителей, – рассказал «Народной Воле» руководитель информационно аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский. – Но ответил только один депутат.

Депутаты у нас безынициативны, поэтому, возможно, нужно менять полностью весь состав  парламента. Они и не поддержали, и не отклонили наш законопроект.

– А назовите имя депутата, который прислал ответ.

– Уткин. Как его зовут – не знаю, он указал только свои инициалы и прислал очень короткое сообщение: «С информацией ознакомлен. Данная информация будет рассматриваться в установленном порядке».

– И что вы дальше намерены делать?

– Дальше будем продвигать законопроект и убеждать в необходимости его принятия.

– А кого убеждать?

– Будем встречаться с теми же депутатами – и Палаты представителей, и Совета Республики, снова им писать.

Мы направили законопроект во все заинтересованные государственные структуры: в Национальный центр законодательства и правовых исследований, в Совмин, в Оперативно-аналитический центр, Совет Республики.

– Из комиссии по национальной безопасности, которая, по идее, первой должна рассмотреть данный законопроект, тоже ответа не было?

– Нет. Ответил только Уткин.

– А на Лукашенко с этим законопроектом выходили?

– Нет, cначала мы должны пройти сито нижестоящих структур, тот же парламент. И если Палата представителей одобрит, то проект попадет ему в руки.

– Зато он может дать волшебный пендель депутатам.

– Я писал на имя Лукашенко ходатайство об освобождении Тихановского и обоих Бабарико еще в октябре минувшего года, но ответа не получил. Это было в октябре, тогда и ситуация была немного другой.

Амнистия у нас происходит только в связи с принятием закона, поэтому мы и начали работу Палаты представителей. Общество ждет этот законопроект. У нас на сайте была голосовалка, мы спрашивали: «Поддерживаете ли вы инициативу Круглого стола демократических сил о политической амнистии для всех политзаключенных?». Всего проголосовало 64.964 человека, из них 53.762 поддержали нашу инициативу (это 83 процента). А депутаты просто промолчали. Никто из них не сказал: «я осуждаю этот законопроект», «считаю нецелесообразным амнистировать» или «давайте обсуждать». Но решили просто отмолчаться…

Честно говоря, мы думали, что политическая ситуация немного остынет, мы проведем серию встреч с депутатами. А ситуация только накаляется… Но мы будем добиваться принятия этого законопроекта.

– Депутаты, с которыми я разговаривала, утверждают, что вашего законопроекта в глаза не видели. И специальной рабочей группы в парламенте по данному законопроекту не создано.

– Мы всем отправили по электронной почте – каждому на личный ящик, указанный на сайте Палаты представителей. Я могу даже скрин исходящего письма прислать – там всё видно: кому и куда был отправлен законопроект.

– Может, еще не все депутаты освоили электронную почту?

– Не исключено. В понедельник каждому депутату тогда еще раз отправим уже печатный вариант. Нам не хотелось бы оставлять этот вопрос без ответа.

***

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

А что с Избирательным кодексом?

Идет ли в Палате представителей работа над новым Избирательным кодексом или изменениями в действующий?

Судя по всему, нет. И это несмотря на то, что до очередных выборов остаются считанные месяцы!

«Народная Воля» поговорила с некоторыми депутатами, и все как один сказали: нет, не слышали, не в курсе, пока ничего нет.

«Идет работа над Уголовным кодексом и над другими законопроектами, которые были приняты в первом чтении. Избирательного кодекса в работе нет», – сказал «Народной Воле» зампредседателя комиссии по национальной безопасности, экс-заместитель генерального прокурора Александр Дубов.

«Может, работа над Избирательным кодексом где-то и идет, но на каком этапе и где – не знаю, поэтому не готов комментировать, у нас в комиссии по международным делам своих вопросов хватает», – заявил «Народной Воле» депутат Тенгиз Думбадзе.

Пока ясно одно: депутаты не в курсе, будет ли меняться избирательное законодательство и если да, то когда. Это почти как с законопроектом о бюджете, который депутаты умудряются якобы глубоко проработать буквально за пару суток. А на самом деле – что дали, за то и проголосовали, всеобщий «одобрямс». Вероятно, так будет и с Избирательным кодексом. Если, конечно, его вообще будут менять.
Мартина Коктыш, Народная воля
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