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Милиция не нашла нарушения закона в восхвалении нацистских виселиц

Милиция не нашла нарушений закона в выступлении блогера Алексея Голикова на телеканале СТВ, в котором он восхвалял нацистские виселицы. Об этом говорится в ответе, который получил Илья Миронов.


Телесюжет Голикова вышел в феврале 2021 года. Он восхвалял нацистские расстрелы и виселицы, а также жесткие меры "наведения порядка". Это выступление вызвало широкий резонанс. Были даже жалобы в Миниформации, но это ведомство отказалось рассматривать выступление Голикова, заявив, что суд не признавал его экстремистским.

Миронов подавал жалобу на Голикова — "за реабилитацию нацизма и разжигание вражды при сравнении порядка и немецких виселиц". Ответ, полученный из милиции Центрального района Минска, он опубликовал в своём аккаунте в Фейсбуке. 

В ответе, который подписал заместитель начальника Центрального РУВД Минска А. Шахлай, говорится, что под ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса попадают умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды, на унижение национальной чести и достоинства. 

"В материалах журналиста телеканала СТВ А. Голикова отсутствует намерение на совершение указанных выше действий, в том числе и по призыву к насилию. В материалах содержится информация о том, чего не следует совершать определённому кругу лиц, выражающих публичные высказывания своих общественно-политических настроений, и к чему это может привести. В данном случае в его действиях отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК РБ", — считает представитель милиции.


Ответ из милиции на жалобу на Алексея Голикова / facebook.com/rock.epicenter
Еврорадио
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