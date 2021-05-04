"На первой крупной личной дипломатической встрече с начала пандемии и первой встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" с 2019 года Доминик Рааб (глава МИД Соединенного королевства - ИФ) будет вести дискуссии по актуальным геополитическим вопросам, которые угрожают подорвать демократию, свободы и права человека. Это включает в себя отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.





Отмечается, что утром участники встречи обсудят переворот в Мьянме. Как заявили в МИД Великобритании, Рааб будет призывать представителей стран G7 "принять более решительные меры против военной хунты".





"Это включает в себя расширение адресных санкций против физических и юридических лиц, связанных с хунтой; поддержку эмбарго на поставки оружия и увеличение гуманитарной помощи наиболее уязвимым слоям населения в стране", - уточнили в ведомстве.





Затем дискуссии перейдут к ситуации в Ливии и продолжающейся войне в Сирии, также будет рассмотрена ситуация в Эфиопии, Сомали, Сахеле и на Западных Балканах.





"Министры иностранных дел также обсудят продолжающуюся пагубную деятельность России, в том числе наращивание войск на границе с Украиной, а также заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального и ситуацию в Беларуси", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности на встречу приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.



