+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Большая семерка" будет обсуждать ситуацию в Беларуси. Тихановская подготовила Европу

Главы МИД G7 на встрече в британской столице во вторник обсудят актуальные геополитические вопросы, в том числе взаимоотношения с Россией, Китаем и Ираном, сообщает МИД Великобритании.

"Большая семерка" будет обсуждать ситуацию в Беларуси. Тихановская подготовила Европу
"На первой крупной личной дипломатической встрече с начала пандемии и первой встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" с 2019 года Доминик Рааб (глава МИД Соединенного королевства - ИФ) будет вести дискуссии по актуальным геополитическим вопросам, которые угрожают подорвать демократию, свободы и права человека. Это включает в себя отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что утром участники встречи обсудят переворот в Мьянме. Как заявили в МИД Великобритании, Рааб будет призывать представителей стран G7 "принять более решительные меры против военной хунты".

"Это включает в себя расширение адресных санкций против физических и юридических лиц, связанных с хунтой; поддержку эмбарго на поставки оружия и увеличение гуманитарной помощи наиболее уязвимым слоям населения в стране", - уточнили в ведомстве.

Затем дискуссии перейдут к ситуации в Ливии и продолжающейся войне в Сирии, также будет рассмотрена ситуация в Эфиопии, Сомали, Сахеле и на Западных Балканах.

"Министры иностранных дел также обсудят продолжающуюся пагубную деятельность России, в том числе наращивание войск на границе с Украиной, а также заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального и ситуацию в Беларуси", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
 
Кроме глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности на встречу приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.
interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]