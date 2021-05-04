Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером

Как сообщают армянские СМИ, за его назначение проголосовал один человек, против — три, еще 75 парламентариев воздержались, пише т afn.by





Правящая фракция «Мой шаг» не стала голосовать, оппозиционная фракция «Процветающая Армения» в заседании не участвовала, оппозиция фракция «Просвещенная Армения» проголосовала против.





Процесс голосования инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов





25 апреля Пашинян объявил, что уходит в отставку, но до выборов продолжит исполнять обязанности премьера.



