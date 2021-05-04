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Почему Лукашенко осмелел?

Вот и закончилась белорусско-российская идиллия, которая длилась с августа 2020 года

Почему Лукашенко осмелел?
фото с сайта Наша нива
Министерство юстиции отказало в регистрации пророссийской партии "Союз". Вот и закончилась белорусско-российская идиллия, которая длилась с августа 2020 года, пишет политолог Валерий Карбалевич.

Путин пришел на помощь Лукашенко в трудную для того минуту, во время массового народного протеста. Можно предположить, что белорусский правитель в тот момент обещал Москве все, что та пожелает. И многое выполнил. Здесь и переориентация белорусского экспортного грузопотока из портов стран Балтии в российские порты. И интенсификация военного сотрудничества. И обвал западного вектора внешней политики. И очередное твердое обещание подписать в скором времени "дорожные карты" интеграции. И поддержка России в ее конфликте с Украиной. И совместное разоблачение "заговора" против Лукашенко.

Но как только зашла речь о влиянии России на внутреннюю политику Беларуси через рычаги, которые Лукашенко контролировать не может (то есть — пророссийскую партию), то вышел облом. Ведь это претензия на какой-то кусок власти. Этого Лукашенко допустить не может. Ведь ему должна принадлежать вся власть, абсолютная и неограниченная.

Судя по всему, Россия рассчитывала лоббировать свои интересы в Беларуси через лояльные ей партии и организации. Возможно, расчет ее заключается в том, что по новой Конституции власть президента уменьшится, а полномочия парламента увеличатся. Поскольку белорусы хорошо относятся к союзу с Россией, то во время свободных выборов пророссийские партии, пользуясь материальной, политической, информационной поддержкой со стороны Москвы, получат большинство в Палате представителей, сформируют правительство, и Беларусь — в кремлевском кармане.
 
Лукашенко это понял и поставил шлагбаум. Мог бы зарегистрировать эту партию, а потом не дать на выборах ни одного голоса. Но тогда России пришлось бы критиковать белорусские выборы, их результаты, со всеми негативными последствиями. К тому же "Союз" с помощью России мог бы сильно "раскрутиться", стать заметным игроком на белорусском политическом поле. И что тогда с этой партией делать? Садить лидеров в тюрьму? Это опять же конфликт с Россией.

Но ведь и сейчас будет конфликт. Однако сейчас, пока партия не "раскручена", о ней знают только политически осведомленные люди, то можно сослаться на какие—то процедурные моменты - мол, были ошибки при оформлении документов и др.

Почему Лукашенко осмелел?


Во-первых, сейчас он взял ситуацию под контроль, и потребность в российской поддержке не такая большая, как в августе-сентябре прошлого года. Во-вторых, Путину, который "вписался" за Лукашенко, некуда деваться. Он вынужден его поддерживать уже по собственным причинам, просто ради страха перед народной революцией в самой России. Лукашенко это понимает и на этом играет.

В общем, вопрос о регистрации "Союза" был определенным тестом, маркером, который определяет диапазон свободы рук Лукашенко в российских объятиях. И тест показал, что в вопросах власти внутри страны эта свобода довольно значительная. Также это значит, что влияние Москвы на процесс трансфера власти в Беларуси ограничено.

перевод ex-press.by
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