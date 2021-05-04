Балтийское небо охраняют истребители 5 поколения

ВВС Германии передали ответственность итальянским военно-воздушным силам. Итальянским пилотам и техническому персоналу предстоит четырехмесячная миссия, пишет interfax.by





Впервые в Балтийской миссии воздушной безопасности примут участие истребители F-35 пятого поколения, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны.









Истребители пятого поколения F-35 являются продуктом самой дорогостоящей программы развития вооружений в истории человечества. Эти многоцелевые самолеты способны действовать как истребители, разведчики, а также наносить удары по наземным целям.



