Балтийское небо охраняют истребители 5 поколения
В Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) в понедельник состоялась торжественная церемония ротации миссий по охране воздушного пространства стран Балтии.
ВВС Германии передали ответственность итальянским военно-воздушным силам. Итальянским пилотам и техническому персоналу предстоит четырехмесячная миссия, пишет interfax.by
Впервые в Балтийской миссии воздушной безопасности примут участие истребители F-35 пятого поколения, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны.
Истребители пятого поколения F-35 являются продуктом самой дорогостоящей программы развития вооружений в истории человечества. Эти многоцелевые самолеты способны действовать как истребители, разведчики, а также наносить удары по наземным целям.
08:07 04/05/2021
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