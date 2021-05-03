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Почему Маргарита Левчук уходит из НАУ?

Стало известно, что Маргарита Левчук, известная оперная певица из Беларуси, больше не лидер блока «Культура и национальное наследие» в НАУ.

Ее на этом посту сменила бывший начальник управления культуры и народного творчества Минкульта Наталья Задерковская. Рассказываем, что произошло.

Фото из инстаграм Маргариты Левчук

Оперная певица решила полностью посвятить себя творчеству и на время приостановить работу в Народном антикризисном управлении, которое возглавляет Павел Латушко.

— Мое самое сильное орудие против режима — это мое творчество, поэтому сейчас я посвящаю все свое время именно ему, — пояснила Левчук в своем инстаграм. — Мы продолжаем быть в тесном контакте с командой НАУ и лично с Павлом Латушко. Мы продолжаем добиваться общей цели — сделать Беларусь свободной страной, в которой наконец-то раскроется весь потенциал белорусов, в том числе и творческий.
gomel.today
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