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Что обсуждали: Тихановская в Словении

В понедельник, 3 мая, бывший кандидат на пост Президента Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Словению.

Что обсуждали: Тихановская в Словении
Фото: соцсети
В рамках рабочего визита белоруска встречалась с премьер-министром и руководителем министерства иностранных дел этой страны.

Об итогах первого дня визита Тихановской в Словению информирует ее официальный телеграм-канал.

Отмечается, что диалоги с главой правительства Янезом Яншей и министром иностранных дел Анже Логаром были важны и потому, что с 1 июля этого года Словения будет председательствовать в Евросоюзе.

Что обсуждали

Во время переговоров Тихановская ознакомила собеседников с нынешней ситуацией в Беларуси.

Она рассказала о нарушении прав человека, репрессиях, делах Статкевича, Лосика, Тихановского, сотнях соотечественников, несправедливо находящихся под стражей.

В свою очередь Любляна высоко оценила проект голосования за мирные переговоры.

Поэтому на встречах с министрами обсуждались планы по проведению международной политической конференции высокого уровня о разрешении кризиса в Беларуси, в том числе при участии ПА ОБСЕ и мировых политиков, – говорится в ТГ-канале.

К чему призвала Тихановская

Светлана Тихановская призвала поддержать платформу по сбору доказательств нарушений прав человека в Беларуси.

Позиция Словении в этом вопросе – данный механизм важен в борьбе белорусов за свободу и свои права.

Также стороны рассмотрели возможность организовать программы сотрудничества для специалистов в сфере высоких технологий и репрессированных деятелей культуры Беларуси.

Саммит без Лукашенко

Помимо этого затрагивался вопрос участия Беларуси в саммите Восточного партнерства, запланированном на осень 2021 года.

Стороны согласились, что на этом мероприятии обязательно должна присутствовать Светлана Тихановская и представители гражданского общества Беларуси.

Вместе с тем белоруска заявила, что в саммите не должен принимать участия Александр Лукашенко.

«Мы полностью поддерживаем вас»

По словам словенского премьер-министра, тема Беларуси не сходит с повестки дня Евросоюза.

Кризис в республике планируют обсудить на ближайших встречах в Брюсселе.

Мы хорошо знаем, каково жить в недемократическом режиме и видеть последствия украденных выборов. Продолжайте вашу борьбу. Мы полностью поддерживаем вас, – написал на своей странице в Twitter после встречи с Тихановской глава правительства.
belnovosti.by
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