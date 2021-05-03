Минюст отказал в госрегистрации политической партии "Союз"





Там уточняется, что в ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ.





В Минюсте напомнили, что в соответствии с частью второй статьи 10 Закона Республики Беларусь "О политических партиях" для создания и деятельности политической партии необходимо не менее тысячи учредителей (членов) от большинства областей Республики Беларусь и города Минска.





"Согласно представленным документам в качестве учредителей политической партии "Союз" выступило 1023 человека. При проведении министерством юстиции выборочной проверки сведений о лицах, содержащихся в списке учредителей политической партии (проверено 150 из 1023 учредителей), в отношении 26 лиц установлено, что лица с указанными в списке персональными данными отсутствуют. Таким образом, представленные документы не подтверждают наличие у политической партии "Союз" не менее 1000 учредителей", - сообщили в ведомстве.





Там сообщили, что также были установлены недостоверные сведения относительно места жительства некоторых лиц, а в отношении ряда лиц указаны не все предусмотренные законом сведения, в связи с чем список учредителей партии не может быть признан действительным документом для государственной регистрации.





"Кроме того, установлено, что согласно списку учредителей данной политической партии в качестве одного из учредителей... выступило лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь, что свидетельствует о нарушении установленного порядка создания политической партии. При создании партии допущены также иные нарушения", - подчеркнули в Минюсте.





Вышеуказанные нарушения, отметили в ведомстве, согласно статье 17 Закона "О политических партиях" являются основанием для отказа в государственной регистрации политической партии.

Решение министерства юстиции может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь.





Как отмечал представитель оргкомитета партии Глеб Волков, "Союз" должен был представлять союзное направление, выступать за белорусско-российскую интеграцию.





"Запрос на такую партию уже давно существовал в обществе. Единственное, что лет 20 уже, наверное, с тех пор, как Александр Григорьевич (президент Беларуси Лукашенко – ИФ) находится у власти, именно он представлял союзное направление. Сегодня, видите, получилось так, что мы как-то аккумулировались, и это направление может быть представлено и на низовом уровне. Не только власть должна представлять союзное направление", - отмечал Волков, пишет interfax.by.







