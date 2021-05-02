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Северинец отправил митрополиту Вениамину ещё одно письмо про бчб-флаг

Политик Павел Северинец отправил митрополиту Вениамину еще одно письмо. Оно стало ответом на письмо митрополита, где тот на просьбу защитить бчб-флаг ответил, что его достаточно не использовать в политических целях, чтобы его не признали экстремистским.

Северинец отправил митрополиту Вениамину ещё одно письмо про бчб-флаг
Фото: eurasia.amnesty.org

— А если сегодня кто-то использует в политических целях, скажем, мантию архиерея? Мы и ее запретим? Или мы вообще запретим самого Христа, как пытались сделать коммунисты в Советском Союзе?

Вы пишете про политику. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос был распят в результате сфабрикованного политического обвинения.

За последние сто лет в Беларуси коммунисты осудили и расстреляли сотни православных священников, включая архиереев. За что? За «политическую деятельность», «антисоветскую агитацию» и «контрреволюцию». Не за «религию» — за «политику». Их убивали, чтобы они не занимались «политикой» — не разоблачали зло вслед за Христом, — пишет Северинец митрополиту, сообщает МогилевОнлайн.
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