



Кыргызстанский президент Садыр Жапаров выступил с обращением в связи с пограничным конфликтом с Таджикистаном. Политик, в частности, заявил, что территориальная целостность и безопасность Кыргызстана были поставлены под угрозу, а спокойствие мирного народа было нарушено.





Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны.

Также, по его словам, были понесены большие потери. Многие граждане были вынуждены бежать из зоны конфликта. О числе убитых и раненых Жапаров ничего не сказал.





Я дважды разговаривал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Во избежание дальнейшей эскалации конфликта был подписан протокол по итогам работы межправительственных комиссий о демаркации границ.

Жапаров призвал всех беженцев возвращаться обратно. Кроме того, для упреждения новых конфликтов политик предложил сформировать комиссию по поддержанию мира из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах.





По различным данным, из-за конфликта на границе двух республик погибло более 40 человек. Конфликт начался 29 апреля в районе реки Ак-Суу на спорном участке границы. В этом месте из реки берется вода. Таджикистанская сторона хотела через видеокамеры контролировать, как ресурс расходуется жителями Кыргызстана. То есть конфликт возник из-за воды. Ситуация осложняется тем, что одним и тем же водозабором пользуются обе стороны и в этом районе есть таджикистанский анклав.



