Белый дом обнародовал секретные планы Трампа по нанесению авиаударов вне боевых зон
Администрация президента США Джо Байдена обнародовала правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий, которые были тайно изданы предыдущим главой государства Дональдом Трампом.
Как пишет The New York Times (NYT), в октябре прошлого года газета совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) добилась через суд раскрытия этих материалов в рамках закона о свободе информации (FOIA). В правила, в частности, речь идет о действиях спецназа и нанесении ударов беспилотниками вне зон боевых действий.
«Администрация Байдена унаследовала это дело и потребовала отсрочки, но теперь выполнила требование, предоставив копию обоим истцам», — пишет NYT.
В обнародованных правилах, которые были изданы Трампом в 2017 году для контртеррористических операций «прямого действия», говорится, например, что в них приоритет отдается не ликвидации террористов, а их захвату для дальнейшего получения разведывательной информации.
Как отмечает издание, необходимость в подобных операциях появилась из-за склонности крупных террористических группировок действовать из плохо управляемых территорий или непризнанных государств, где мало или совсем нет американских войск на местах, а также отсутствуют или плохо функционируют местные органы правопорядка, к примеру, в некоторых районах Пакистана, Йемена, Сомали и Ливии, сообщает РБК.
США, как пишет NYT, начали пользоваться беспилотниками при администрации Джорджа Буша-младшего, пишет Ежедневник.
20:09 03/05/2021
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