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Науседа: вернуть народы Беларуси и Украины в общую семью европейских стран

3 мая президент Литвы Гитанас Науседа упомянул Беларусь в своей речи в польском парламенте. Она была приурочена к 230-й годовщине принятия в Речи Посполитой первой в Европе Конституции.

Гитанас Науседа во время выступления в польском парламенте / twitter.com/GitanasNauseda

"Наш долг — сделать так, чтобы исторически близкие народы Украины и Беларуси смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии, — говорил Науседа. — В прошлом они принадлежали к общей семье европейских стран, и я верю, что так будет и в будущем".

Президент Литвы подчеркнул, что "перед лицом агрессивной враждебной силы, как показывают уроки прошлого, необходимо объединяться, не дожидаясь, пока станет слишком поздно". Очевидно, что речь о России. Гитанас Науседа отметил, что Москва пытается взять под контроль Беларусь и, по его мнению, "важную роль в этом процессе играет БелАЭС, которая строится по российскому проекту и за счет российского кредита", передает Еврорадио.
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