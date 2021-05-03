Гитанас Науседа во время выступления в польском парламенте / twitter.com/GitanasNauseda





"Наш долг — сделать так, чтобы исторически близкие народы Украины и Беларуси смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии, — говорил Науседа. — В прошлом они принадлежали к общей семье европейских стран, и я верю, что так будет и в будущем".



