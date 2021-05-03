Белорусы требовали отменить запрет на забастовки: Что ответили власти





Проект Закона «Об изменении законов» (по вопросам трудовых отношений) (вх.№ 1491) включает дополнения в Трудовой кодекс и Закон «О промышленной безопасности». Теперь при проведении забастовки запрещается выдвигать политические требования, а работникам опасных производственных объектов ограничили право на участие в забастовках. В первом чтении 2 апреля депутаты приняли законопроект.





В петиции инициаторы ссылаются на международные нормы и правила и считают, что новый законопроект противоречит нормам Конституции, ратифицированных международных договоров и ограничивают и без того "куцые" права работников и дает дополнительные основания для увольнения работников по инициативе администрации.





Авторы призывали Конституционный Суд признать данный законопроект неконституционным.





Петиция отправилась в Конституционный суд и в Палату представителей Национального собрания.





Из Палаты пришел и ответ. Его подписал председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кананович.





В ответе говорится, что проект закона был в итоге принят и во втором чтении. Что до его якобы неконституционности, то





Проект Закона прошел все необходимые процедуры согласования, а также обязательные юридические и криминологические экспертизы.



