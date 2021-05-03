Диалог в Беларуси: когда власти и оппозиция сядут за стол для диалога?

Практически с самого начала протестов в Беларуси, которые вспыхнули в августе 2020 года после президентских выборов, оппозиция и рядовые белорусы заговорили о необходимости диалога между властями и обществом. Этот вопрос и через девять месяцев протестов, политического кризиса и жестких силовых действий властей против гражданского общества продолжает оставаться одним из самых актуальных на повестке дня. DW разбирается, как диалог в Беларуси видят разные политические субъекты и пойдет ли на него Александр Лукашенко.





Оппозиция требует диалога для проведения новых выборов





В стане белорусской оппозиции диалог и начало переговоров с властями считают оптимальным выходом из политического кризиса, который разразился в стране после президентских выборов в августе 2020 года. Команда экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской планирует, что переговоры с властями начнутся в мае 2021 года при международном содействии. В марте для поддержки требования о переговорах даже проводилось народное голосование на платформе "Голос".





Советник Тихановской Александр Добровольский в беседе с DW отмечает, что выход из кризиса оппозиция и власть видят по-разному: "Одна из сторон, Светлана Тихановская и демократические силы, считают, что нужно провести новые президентские выборы, чтобы выйти из кризиса. Александр Лукашенко же полагает, что нужно подавить оппозицию и несогласных. Так из кризиса, конечно, не выйти". Предметом переговоров, по его словам, может быть только проведение новых президентских выборов, после которых новый президент будет пользоваться поддержкой общества - таким образом ситуация стабилизируется.





Идея диалога очень серьезно обсуждается в обществе, говорит Добровольский: "Делегаты платформы "Сход" недавно объявили о том, что они инициировали диалог на разных уровнях, этим занимаются многие инициативы в Беларуси. Кроме того, нам готовы содействовать международные партнеры - необходимость диалога и новых выборов становится общим мнением и в Беларуси, в мире".





Прекращение репрессий - необходимое условие диалога





Независимый социолог Филипп Биканов признает, что национальный диалог в Беларуси, безусловно, необходим, и ссылается на недавние исследования Chatham House, которые показывают, что общество сильно фрагментировано по вопросу политического кризиса. "Слишком затянулся период неопределенности, долго жить в такой ситуации нельзя. Люди не могут строить планы на будущее, наблюдается спад в экономике и эмиграция населения - это все результат того, что общество сильно расколото. Разрешение кризиса, очевидно, нужно всем", - уверен Биканов.





Но с публичной дискуссией в случае с Беларусью есть нюансы, ведь одна из сторон отказывается общаться с оппонентами, и поэтому вместо диалог есть монолог. Именно поэтому, по словам социолога, не совсем ясно, кто будет стороной переговоров, которые готовит команда Тихановской - ведь Лукашенко не раз заявлял, что с "беглыми" (вынужденно покинувшими страну после выборов лидерами оппозиции. - Ред.) говорить не будет.





Главной проблемой при организации национального диалога в Беларуси Биканов называет отсутствие сближающих позиции точек: "У ядра протеста есть конкретный запрос на смену власти, но сама власть об этом говорить не станет. Начать поиски точек соприкосновения властям стоило бы с прекращения репрессий и освобождение политзаключенных - это просто условия для начала диалога". Такие шаги, по выражению Биканова, могут продемонстрировать готовность властей поступиться хоть чем-то ради мирного урегулирования ситуации.





Круглый стол Воскресенского: диалог только с системной оппозицией





Впрочем, оппозиция не единственная, кто заявляет о важности диалога. Бывший политзаключенный и экс-участник команды Виктора Бабарико Юрий Воскресенский после выхода из СИЗО КГБ организовал и даже официально зарегистрировал "Круглый стол демократических сил" (КСДС). "Мы рассматриваем себя как национального оператора диалога между властью и системной оппозицией", - пояснил задачу этой структуры Воскресенский для DW.





В КСДС входят бывшие представители штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые поняли, что власть не будет разговаривать с "беглой и деструктивной оппозицией", и надо создавать системную оппозицию, рассказывает Воскресенский. "Диалог идет по разным направлениям, в том числе о конституционной реформе: "Мы уже провели 25 круглых столов, по итогам которые принимаем меморандумы с нашей позицией".





По его мнению, нужно показать гражданам Беларуси, что изменения в стране носят не декоративный, а программный характер. "Будет только системная оппозиция, к радикализму склонить белорусов не удастся. Мы тоже осуждаем насилие, но, как говорят в силовых структурах, "тысячи гематом лучше, чем тысячи убитых". Изменения в стране должны идти эволюционным, а не революционным путем", - уверен Юрий Воскресенский.





Традиционная оппозиция в работе КСДС участия не принимает. Александр Добровольский поясняет, что считает эту инициативу имитацией: "Он (Юрий Воскресенский. - Ред.) не предлагает переговоры, чтобы выйти из кризиса и провести новые выборы. Он предлагает склонить голову перед Лукашенко, и тогда тот, может быть, кого-то отпустит. Это проект Лукашенко, чтобы сделать вид, что якобы переговоры идут".





Возможно ли примирение в белорусском обществе?





Вопрос о том, состоится ли все же в Беларуси настоящий диалог, Добровольский называет непростым. Вместе с тем советник Тихановской убежден, что Лукашенко придется рано или поздно пойти на переговоры: "Для танго нужны двое. Вопрос только в том, что кризис будет усугубляться, наша экономика может не выдержать. Незачем тянуть время для того, чтобы предотвратить неизбежное. Лучше сразу решить эти вопросы, чтобы Лукашенко получил нужные гарантии в случае ухода”.









В свою очередь, социолог Филипп Биканов указывает, что, несмотря на сильную поляризацию, прийти к диалогу белорусское общество в будущем может. "Бастиону (твердым сторонникам. - Ред.) Лукашенко тоже не нравится насилие, примирение могло бы случится на основе принятия позиции друг друга. Руки в крови испачкало не так много людей, и если после прихода к власти оппозиция проявит политическую мудрость и не будет устраивать люстрацию, то я не вижу проблем для примирения", - поясняет Биканов.





Добровольский также считает, что примирение возможно. По его оценке, лучшего способа, кроме как дать людям шанс выразить их мнение на честных выборах, придумать невозможно. "Социальные проблемы, проблемы национального согласия решаются не тогда, когда подавляется инакомыслие, а когда слушают и уважают разные точки зрения. Это основной принцип демократии", - резюмирует советник Тихановской.