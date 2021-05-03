Парламент Армении не проголосовал за избрание Пашиняна новым премьером
Депутаты парламента Армении в понедельник на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру и.о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы, пишет ТАСС.
"За избрание Пашиняна проголосовал один депутат, против - 3, воздержались 75, Пашинян не избран премьер-министром", - заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.
15:05 03/05/2021
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